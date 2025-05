Morte Martina Carbonaro, l'ex calciatore Andrea Carnevale: "Riapre la mia ferita"

La morte di Martina Carbonaro , la 14enne di Afragola uccisa dal fidanzato 19enne Alessio Tucci, ha scosso l'Italia intera. E anche l'ex calciatore Andrea Carnevale , che ha vissuto una situazione simile durante la sua adolescenza, quando il padre ha ucciso la madre. "È come se rivedessi di nuovo Andrea da piccolo, mi riapre una ferita", ha raccontato l'ex calciatore al Corriere della Sera. Quando Carnevale aveva solo 14 anni, sua madre fu uccisa brutalmente dal padre con un'ascia : "La trovai sul greto di un fiume in una pozza di sangue", ha ricordato. Un trauma che lo ha segnato per sempre.

Le parole di Andrea Carnevale dopo la morte di Martina Carbonaro

"Dico alle donne di denunciare: mia madre non l’ha fatto, aveva paura che accadesse qualcosa ai figli", è il monito di Andrea Carnevale. "Mio padre era molto geloso, il suo sguardo mi faceva paura. Volevo capire cosa lo aveva spinto a fare un gesto del genere", ha ammesso. Lo incontrò in carcere e fu testimone del suo suicidio: "Si tolse la vita buttandosi da un balcone davanti ai miei occhi". Nonostante tutto, Andrea ha trovato la forza per andare avanti: ha lavorato come muratore e fabbro, mantenendosi con 15mila lire a settimana, e nel frattempo inseguiva il sogno del calcio. Con sacrificio e determinazione è poi riuscito ad affermarsi come attaccante.

Il dramma di Andrea Carnevale

Nel 1975 il padre di Andrea Carnevale, Gaetano, di professione ferroviere, uccise sua moglie Filomena Pietricola, madre di altri sei figli, a colpi d'ascia nei pressi di un fiume tra Monte San Biagio, suo paese natale, e Fondi. Internato nel manicomio criminale di Aversa, si tolse la vita nel 1983. La vicenda è divenuta di dominio pubblico soltanto nel 2024, dopo un'intervista dell'ex calciatore.