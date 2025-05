È morta per 11 minuti e ha raccontato cosa ha visto nell'aldilà: "La gente deve sapere"  

Una donna ha raccontato di essere andata in paradiso e all'inferno dopo essere morta per 11 minuti. Tutto è accaduto nel settembre 2019 , quando Charlotte Holmes si è sottoposta ad un controllo cardiaco di routine. Niente sembrava fuori dall'ordinario finché la sua pressione sanguigna non è schizzata alle stelle. I medici hanno subito sospettato un ictus o un infarto e hanno iniziato ad agire. "Hanno chiamato un codice di emergenza e hanno iniziato a correre. Ho pensato che non l'avrei mai più rivista", ha ricordato suo marito Danny, testimone in quel momento. Mentre i medici cercavano di rianimarla, il cuore della donna si è fermato completamente. Per i successivi undici minuti rimase clinicamente morta. Fu in questo stato che, a suo dire, la sua coscienza si separò dal corpo e lei assistette a quello che descrisse come un viaggio nell'aldilà. "Potevo vedermi dall'alto, vedere i dottori e gli infermieri che lavoravano su di me", ha ricordato.

Cosa c'è nell'aldilà secondo Charlotte Holmes

"Ho sentito il profumo dei fiori più belli che avessi mai visto. Ho sentito della musica. Quando ho aperto gli occhi, ho capito di essere in paradiso", ha raccontato Charlotte Holmes. La signora ha parlato di un luogo paradisiaco, con fiori che ondeggiavano al ritmo di melodie molto armoniose, volti familiari che la attendevano con gioia e una sensazione di pace totale. "Ho visto mia madre, mio ​​padre, mia sorella. Erano radiosi, ringiovaniti. Non c'era né dolore né tristezza", ha spiegato. In quel momento ha provato anche una sensazione molto speciale: si è riunita al bambino che aveva perso a causa di un aborto spontaneo quando era incinta di cinque mesi. "L'ho visto lì, come un bambino. Dio mi ha detto: 'È tuo figlio'. È stato molto potente per me", ha rivelato. Nel giro di pochi minuti però Charlotte sarebbe stata portata in un luogo che ha descritto come "orribile", l'inferno. "L'odore era insopportabile, come di carne marcia. Si sentivano urla strazianti. Dio mi ha detto che dovevo vedere questo per capire cosa succede se le persone non cambiano il loro comportamento".

La vita di Charlotte Holmes è cambiata

Dopo aver visto quel luogo oscuro, Charlotte Holmes è tornata bruscamente nel suo corpo. Come riporta il Mirror, la prima persona ad accorgersi che era tornata in vita è stato Danny, che ha notato il suo occhio contrarsi leggermente prima di aprirlo. La donna si è ripresa completamente in fretta ed è stata dimessa dopo due settimane di ricovero. Da allora, ha deciso di dedicare la sua vita a condividere la sua storia nelle chiese e nei programmi televisivi con l'obiettivo di sensibilizzare sulla fede, la speranza e la possibilità della vita dopo la morte.