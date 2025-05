La spaventosa perfezione delle previsioni sul 2025 che Stephen Hawking fece 30 anni fa: tutte (o quasi) avverate…

Stephen Hawking ha formulato numerose previsioni per l'anno in corso, il 2025. Molte di queste si sono avverate, mentre altre sono ancora in fase di sviluppo, a dimostrazione della grande intuizione del famoso scienziato. La cosa più sorprendente è che tutte queste previsioni sono state fatte nel 1995. È impressionante, ma lo è ancora di più quando vediamo che si sono avverate, come la sua previsione sulla corsa allo spazio che avrebbe avuto luogo nel XXI secolo, con aziende private che avrebbero raggiunto lo spazio. Un fatto accaduto con aziende come SpaceX. Hawkings aveva anche lanciato l'allarme su un problema che riguarda tutta l'umanità: i detriti spaziali. Si stima attualmente che attorno alla Terra volino più di 100 milioni di frammenti e questo rappresenta un grave pericolo per le missioni spaziali e i satelliti.