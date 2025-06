È la nuova variante del Covid che preoccupa il mondo: è già presente in 22 Paesi

Una nuova variante del Covid-19 sta devastando gran parte dell'Asia, con Cina e India tra le più colpite. È stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a lanciare l'allarme su questa nuova variante del virus. In un rapporto pubblicato il 28 maggio, l'organizzazione l'ha soprannominata NB.1.8.1. o Nimbus, ribadendo che potrebbe diventare una grave minaccia. Nello stesso report si afferma che la variante è attualmente presente in 22 paesi, chi in misura maggiore chi minore, la maggior parte dei quali nella regione asiatica. Anche la Thailandia è una delle nazioni che ha presentato finora il maggior numero di contagi, ma nessuno supera l'India: 3.000 casi attivi. Qui si stanno registrando ogni giorno più di 400mila contagi e 4mila decessi, motivo per cui il governo e altre istituzioni si sono già attivati ​​per evitare il collasso del sistema sanitario.