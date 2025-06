Luiss Business School: gli sport manager di domani

Una vera e propria full immersion nel mondo del Corriere dello Sport e non solo. Questo è quello che hanno vissuto i ragazzi e le ragazze del Master in Sport Management della Luiss Business School nella mattinata di giovedì 29 maggio. Una collaborazione d’eccellenza quella tra Corriere dello Sport e Luiss, che si concretizza in un Master che si propone di formare la futura classe dirigente dell’industria sportiva, fornendo ai partecipanti le competenze necessarie per emergere e distinguersi nel mercato del lavoro di oggi e domani. Durante questo appuntamento il Corriere dello Sport, punto di riferimento del giornalismo sportivo italiano, ha messo a disposizione del Master la propria esperienza editoriale e il proprio network, facendo toccare con mano agli studenti le dinamiche professionali del management dello sport.

INTERVENTI. Nella pancia del palazzo di Piazza Indipendenza i ragazzi sono stati accolti dal benvenuto da Ottavio Ottaviani e da Alessandro Giorgio, che hanno ricordato l’impegno concreto e a 360 gradi dell’azienda in una fase storica di grandi rivoluzioni mediatiche. Si è unito al saluto inziale anche il Professor Marco Francesco Mazzù, Direttore del Major, che ha esortato i ragazzi a sfruttare al meglio questa opportnuità di confronto con dei stimati professionisti del settore. Durante la lezione è stato ricordato ai ragazzi che lo sport non è solo competizione in senso stretto, ma anche intrattenimento, motore economico legato al territorio, veicolo per il turismo e tanto altro ancora. Domenico Giampaolo ha inizialmente illustrato ai ragazzi le sfi de della produzione e della distribuzione del quotidiano nella sua forma cartacea, ponendo il focus sull’unicità di un giornale che esce in edicola con un’edizione nazionale e ben sette locali. Successivamente Mauro di Donna e Paolo Potitò insieme a Ivo D’Antoni hanno spostato il discorso sulla divisione digitale del Corriere delloSport, esponendo nel dettaglio le diverse fasi del lavoro di content management, le grandi diff erenze tra giornalismo web e cartaceo, alcuni concetti tecnici come quello dell’autopromo o i media partner. A seguire ha preso parola Andrea Barbieri che ha presentato agli studenti, tutti particolarmente interessati all’argomento SEO, le dinamiche di un lavoro complesso, aff ascinante e ancora poco capito. L’ultimo intervento è stato quello di Daniele Morena, che ha incentrato il discorso sull’Adv Revenue Stream. Morena ha iniziato ripercorrendo con i ragazzi il percorso formativo e le esperienze lavorative che lo hanno poi portato ad approdare in Sport Network, concessionaria pubblicitaria di Corriere dello Sport e non solo, per poi illustrare agli studenti le moderne sfi de del mercato pubblicitario, e come stia evolvendo nell’era dei social network e dell’IA. I ragazzi si sono dimostrati partecipi e proattivi durante tutta la durata della lezione, dimostrando acume e preparazione con numerose domande. Alla fi ne di ogni intervento ci sono stati almeno dieci minuti dedicati a question & answer, durante i queli gli studenti del Master hanno rivolto domande pertinenti e mai banali, incorrendo spesso nei complimenti dei presenti.