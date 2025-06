Sport Management: con il Master della Luiss Business School tutti gli strumenti per eccellere

Il Major in Management dello Sport è realizzato da Luiss Business School in partnership con l’Associazione Sportiva Roma, l’Italia Camp e Corriere dello Sport, partner che favoriscono l’inserimento in stage dei ragazzi a fine corso. Education, sport e impatto sociale sono gli elementi che connettono i partner del Major. Il Master in Management delle Imprese Creative e Culturali - Major in Management dello Sport è in grado di fornire ai partecipanti la conoscenza necessaria per operare con successo nell’industria sportiva. Il programma è infatti progettato per fornire le skill necessarie per competere non solo nell’industria sportiva, ma anche per cogliere le opportunità di altri business correlati. Il Master è diretto da Luca Pirolo, Docente di ruolo di Economia e Gestione delle Imprese, Università Luiss Guido Carli e Direttore Area Master, Luiss Business School e il Major da Marco Francesco Mazzù, Professor of Practice, Marketing e Digital, e Senior Advisor per International Marketing, Università Luiss Guido Carli, Luiss Business School.