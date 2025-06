Piazza Grande, parte la decima edizione del Rieti Sport Festival

Invasione pacifica dei piccoli atleti del Trofeo Cinque Cerchi- Fondazione Varrone, manifestazione ideata da Andrea Milardi, da cui sono passati diversi bambini diventati poi campioni come Mattia Furlani. Quest’anno il Trofeo è andato alla scuola Minervini. Ottima l’organizzazione dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi. Nello spazio talk, è stato dedicato un evento in memoria di Gianni Mastroiaco curato da Stefano Mariantoni con un dettagliato documentario e diverse testimonianze presenti nel salotto sportivo. Emozionante l’intervento del fratello: “la morte di mio fratello sarebbe dovuta servire per non morire più negli stadi, ancora accadono troppe tragedie”.

Presente anche la Presidente del Museo la Saletta dei Ricordi, Stefania Santarelli con il fondatore Antonio Tavani che hanno allestito uno spazio all’interno del Museo, per Gianni Mastroaico. Attivi i camper della ASL di Rieti per circa 10 screening gratuiti, che verranno effettuati ogni giorno fino a domenica. Il Villaggio ha accolto anche i ciclisti di Bici sotto le Stelle, manifestazione promossa dalla sezione soci COOP che si è conclusa con il coro Voci nella Valle, diretto dal M°Roberto Carotti. La prima giornata si è conclusa con un vero show di Massimo Bagnato attore comico di Zelig, Quelli che il calcio, Radio2, Scorie, Maurizio Costanzo Show, che non si è risparmiato per il pubblico del Festival, tra battute, canzoni, aneddoti e riflessioni. Dal suo libro il Pallonaro, citazioni molto divertenti. “Importante è che lo scudetto resti in Italia, come un esterno offensivo possa diventare una persona educata”. Come sempre Stefano Meloccaro è riuscito a mettere a suo agio l’artista che ha cantato e fatto cantare anche il pubblico che è stato sempre coinvolto nelle sue gag. Con uno speciale accompagnamento con la chitarra di Meloccaro, Massimo Bagnato, reduce dal successo di Tale e Quale Show, ha dedicato canzoni a Rieti. La chiusura non poteva che essere “Semo gente de Fuligno”. Seconda giornata 6 giugno con Carlo Verdone alle ore 19, partita dell’Italia su maxi schermo e a seguire lo spettacolo di danza area. In contemporanea, decine di attività tra esibizioni e dimostrazioni. L’edizione 2025 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata da Sport e Salute e dal CONI e CIP. Speciale collaborazione con la ASL di Rieti in seguito all’adesione al progetto regionale PP3. Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola.

Rinnovata anche quest'anno la partnership con il Corriere dello Sport-Stadio, Sky Sport, e Radio Capital. Confermata la convenzione con il Liceo Scientifico Jucci. Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno. Il programma completo è visionabile sul sito rietisportfestival.it ed è suscettibile di modifiche.

Albo d'oro del Rieti Sport Festival

Nelle passate edizioni sono stati premiati molti personaggi, tra cui : Paolo Bonolis, Neri Marcorè, BeBe Vio, Valentina Vezzali, Carlo Verdone, Lorella Cuccarini, Fabio Ongaro, Andrea Lo Cicero, Alessio Sakara, Enzo Salvi, Davide Bonora, Giovanni Malagò, Bruno Vespa, Paolo Di Canio, Massimo Giletti, Tommaso Paradiso, Maria Grazia Cucinotta, Max Giusti, Raoul Bova, Gene Gnocchi, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Massimo Rigoni, Stefano Tacconi, Arianna Talamona, Maurizio Stirpe, Gabriele Gravina, Lorenzo Porzio, Gigi Di Biagio, Andrea Silenzi, Sandro Cesaretti, Max Gazzè, Davide Rossi, Pierdavide Carone, Gimmy Ghione, Federico Dionisi, Mattia Furlani, Francesco Moser, Davide Re, Luciano Serafica, Daniele Cassioli, Vito Cozzoli, Stefania Belmondo, Corrado Barazzutti, Ivan Zazzaroni, Maria Teresa Motta, Claudio Culasso, Pierluigi Pardo, Totò Schillaci, Luca Pancalli, Andrea Scanzi, Corrado Barazzutti, Federica Brignone, Giovanni Vernia, Giuseppe Brindisi, Miki Biason, Francesco Fenici, Elena Micheli Sinisa Mihajlovic, Gilles Rocca, Kristian Ghedina, Tomas Slavik, Airton Cozzolino, Gianni Rivera, Marino Bartoletti.