ITA Airways Partner Istituzionale dell’ultima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci

ITA Airways è presente al Villaggio IN Italia di Genova in occasione dell’ultima tappa del Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci di ritorno oggi, nella giornata della Marina Militare, dal Tour Mondiale cominciato nel luglio 2023 proprio nel capoluogo ligure.



ITA Airways è partner istituzionale dell’ultima tappa del Tour Mediterraneo e sarà presente fino al 14 giugno al Villaggio IN Italia con VOLAVERSO, un’installazione immersiva ideata come omaggio al viaggio, al cielo e alla bellezza italiana. Ad accogliere istituzioni, stampa e visitatori il Presidente della Compagnia Sandro Pappalardo, che ha dichiarato:



“Siamo onorati di accogliere la Nave più bella del mondo al termine del suo emozionante viaggio intorno al globo. In giorni come questi, è più bello essere italiani. Per ITA Airways è fondamentale contribuire positivamente al “Sistema Paese”, garantendo la connettività dei nostri territori e del Paese con il resto del mondo, per potenziare i flussi turistici e promuovere le nostre eccellenze esercitando il ruolo di ambasciatore del Made in Italy”.



VOLAVERSO è un esperimento di viaggio in cui cielo, arte e tecnologia si fondono in un percorso multisensoriale variegato. Un padiglione circolare, un cielo digitale sotto i piedi, uno specchio sopra la testa, e un gesto semplice: sollevare lo sguardo. I visitatori riceveranno una carta d’imbarco e verranno accolti in un piccolo angolo di cielo: gli ospiti ammireranno un pavimento animato da un grande led riflettersi in un soffitto a specchio: lo spazio apparirà moltiplicato e il cielo sarà trasformato in un’opera viva dove incontrare l’Arte sottoforma di diverse opere simbolo dell’Italia. 17 postazioni inclinate li inviteranno a cambiare posizione e visione. Si resta immobili, ma ci si muove dentro. Lo sguardo si alza, e parte. La voce guida, la musica e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera. VOLAVERSO racconta l’identità di ITA Airways come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, valorizzando l’arte, la visione e la capacità tutta italiana di trasformare il viaggio in emozione.



ITA Airways continua a rappresentare al meglio l'identità nazionale, garantendo un'esperienza di viaggio italianissima che i passeggeri possono vivere appena saliti a bordo dei nostri aerei, ancor prima di arrivare in Italia, a partire dai menù firmati da grandi chef stellati italiani, fino ad arrivare alle divise nate dalla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli e agli interni degli aeromobili progettati da Walter De Silva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA