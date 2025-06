Morata e Alice, dopo le minacce spunta la richiesta dell'ex fidanzata di lui

Continuano a far discutere le minacce di morte che Alvaro Morata e Alice Campello hanno ricevuto dopo il rigore sbagliato dell'attaccante durante la partita tra Spagna e Portogallo. Ora sulla vicenda si è espressa anche Maria Pombo, ex fiamma del calciatore . Maria ha voluto esprimere il suo sostegno ad Alvaro e alla sua famiglia: "Sì, ricordo quel periodo con tante minacce. La gente prende il calcio molto sul serio, ma a pensarci bene, alla fine è solo un gioco. Penso che sia stato molto duro e credo che dovrebbe denunciarlo", ha dichiarato a Europa Press. Non è infatti la prima volta che Morata finisce nel mirino degli haters sui social.

Il sostegno di Maria Pombo a Morata e Alice

La Pombo ha voluto dimostrare ancora una volta il suo sostegno al suo ex, con cui ha avuto una relazione di due anni finita nel 2015. L'influencer ha anche proposto una misura concreta per porre fine a questo tipo di situazioni sul web. "Credo che l'unica soluzione sia che gli account siano collegati a una carta d'identità e che si possa denunciare direttamente quella persona. Si può dire: 'Questa persona minaccia di uccidermi', andare in questura e denunciarlo. Sembra così facile, molto semplice. Mi sembra basilare. In questo modo si sa che non ci sono minorenni e che si è protetti in qualche modo. Siamo molto indietro su questo", ha detto.

Anche l'ex fidanzata di Morata è stata minacciata

Maria Pombo ha anche confessato di aver ricevuto minacce di morte "molte volte". Hanno persino pubblicato il suo indirizzo di casa. Nonostante ciò, ha affermato di non aver avuto paura, poiché considera la maggior parte degli hater "persone molto codarde". "Non ho mai avuto paura, ma trovo così spiacevole dover vivere una cosa del genere... È diventata la normalità e non riesco a capirlo", si è lamentata. A dieci anni dalla rottura, María è felice con l'imprenditore Pablo Castellano, con il quale ha due figli, Martín e Vega. Morata, invece, sta per festeggiare l'ottavo anniversario di matrimonio con Alice, madre dei suoi quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.