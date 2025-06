Il segreto della donna che ha 63 anni ma ne dimostra la metà: "Mangio sempre..."

Sapevate che in Thailandia esiste una donna di 63 anni che però ne dimostra la metà? Si chiama Chen Meifen , è una cantante, attrice e conduttrice televisiva molto famosa a quelle latitudini che vanta 136 mila follower su Instagram e ha più di duemila post pubblicati. Proprio sui social, ma non solo, è diventata popolare per il suo aspetto perché "sembra non invecchiare", come sottolineato dai suoi fan. Sono più di trent'anni che Chen lavora in tv e ormai detiene il titolo di "zia più bella della Thailandia". Ma quale è il suo segreto?

Il segreto dell'eterna giovinezza di Chen Meifen

La stessa star thailandese ha affermato che per avere un corpo e una pelle così curati mangia quotidianamente zenzero e zuppa a colazione, sarebbe questo il suo segreto per l'eterna giovinezza. In una recente intervista ha ammesso: "Aggiungo anche un pezzetto di zenzero alla mia zuppa. Credo sia per questo che ho la pelle luminosa. So anche che devo fare esercizio. Invidio quelle persone che vanno in palestra per abitudine. Devo sempre sforzarmi di fare esercizio", ha aggiunto la donna, che pesa 52 chilogrammi e indossa i tacchi tutti i giorni. Cibo sano e allenamento, dunque, questa è la formula magica che in Thailandia ha reso Chen Meifen così famosa.