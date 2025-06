Negli ultimi anni molteplici eventi estremi hanno messo in ginocchio diverse nazioni. Terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, solo per fare qualche esempio. E secondo la NASA questi eventi diventeranno sempre più comuni in futuro. Lo rivela un'analisi dei dati condotta dalla stessa Agenzia Spaziale. A quanto pare questi eventi stanno diventando sempre più improvvisi, più duraturi e più gravi. I dati dello scorso anno sono più del doppio della media registrata tra il 2003 e il 2020, come riportato in un articolo del Guardian.

Perché gli eventi estremi si verificheranno più frequentemente

I ricercatori si dichiarano profondamente allarmati e sbalorditi dagli ultimi dati del satellite Grace della NASA, che monitora i cambiamenti ambientali nelle nostre case. Gli eventi meteorologici estremi sembrano essere in aumento, superando di gran lunga le temperature globali. Un esperto del Met Office afferma che da tempo si prevedevano ripetuti aumenti di tali eventi meteorologici ma dopo che si sono verificati è evidente che il mondo intero non è preparato. Anche se i ricercatori hanno concluso che ci vorranno altri dieci anni o più per confermare questa tendenza.

Qual è la causa di questi eventi climatici estremi

I dati sono stati co-prodotti dal Dr. Bailing Li dell'Hydrological Sciences Laboratory presso il Goddard Space Flight Center della NASA, che ha dichiarato al Guardian: "Non possiamo ancora dimostrare la causalità; avremmo bisogno di un set di dati molto più lungo. È difficile stabilire esattamente cosa stia succedendo qui, ma altri eventi suggeriscono che il riscaldamento (globale) sia il fattore trainante. Stiamo assistendo a sempre più eventi estremi in tutto il mondo, quindi questo è certamente allarmante". Anche il suo collega, il dottor Matthew Rodell, capo del dipartimento di scienze idrologiche al Goddard, ha consigliato cautela riguardo agli ultimi dati, ma ha ammesso di essere preoccupato per l'apparente accelerazione di una tendenza agli eventi distruttivi. "È certamente spaventoso", ha detto Rodell.