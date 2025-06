Da LOL ai palchi di tutti Italia: Alessandro Ciacci in tour con "Fantasista"

Di cosa parla nei suoi sketch? Di cosa vuol dire ritrovarsi intellettuali a Rimini, citando Amleto ma anche gli Avengers, il Cocoricò e Schopenhauer, portando in scena un originalissimo connubio tra cultura alta e immaginario pop. Dalla visita proctologica, all’ending planner, una nuova figura professionale, in antitesi al wedding planner, che organizza le separazioni, i suoi monologhi raccontano la nostra società in modo leggero e ironico.

La sua brillante comicità ha colpito anche Piero Chiambretti che lo ha voluto come ospite fisso nel suo programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, che è andato in onda in prima serata su Rai 3. Qui Ciacci vestiva i panni di un sociologo, offre ndo un punto di vista caleidoscopico e non convenzionale sui massimi sistemi, tra erudizione e nonsense. Un comico lontano dalle mode che si cala nel contemporaneo utilizzando i classici della letteratura, Alessandro Ciacci è un intellettuale con la vocazione da enfant terrible che sale sul palco in cravatta e completo: ovvero com’ è vestito nella vita di tutti i giorni.

Nessun “personaggio”, dunque, solo una genuina voglia di divertire traghettando gli spettatori nel suo immaginario. Un fantasista, rispolverando un termine che deriva dall’antico lessico teatrale, che sul palco alterna recitazione, comicità, e numeri di destrezza verbale. Fantasista, il suo nuovo one man show, è un potente calderone in cui si mescolano i materiali più disparati, inseriti però in un disegno ben preciso: la personale idea di spettacolo di Ciacci, una proposta orgogliosamente “anarchica” ed esagerata, articolata attorno a un mattatore, il suo entusiasmo e la sua curiosità creativa. Uno spettacolo fluviale e molteplice che garantisce risate a profusione, anche quando è la cultura alta ad essere protagonista: un modo di intendere la creazione artistica che ha precedenti illustri, dalla satira di Menipp o e Petronio passando per grandi autori come Joyce, Rabelais e Arbasino.

Uno spettacolo che vuole riaffermare l'importanza della parola dal vivo, agli antipodi della comunicazione sbrigativa e riduttiva premiata dai social: uno spettacolo che rivendica e si prende i suoi spazi e tempi.