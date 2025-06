Iran e Israele, l'agghiacciante profezia di Baba Vanga si sta avverando

L'escalation del conflitto tra Iran e Israele è inquietantemente in linea con le profezie della famosa veggente Baba Vanga . Nota per le sue previsioni incredibilmente precise, la sensitiva bulgara aveva previsto per il 2025 un aumento delle attività terroristiche in tutta Europa, contribuendo ad aumentare la tensione nel clima globale. Ha parlato senza mezzi termini di una Terza Guerra Mondiale . In modo ancora più inquietate, Baba, il cui nome di nascita è Vangeliya Pandeva Gushterova , ha accennato alla prospettiva di un "grande Paese" impegnato in una importante guerra. Particolarmente agghiacciante è quanto questi timori siano attuali oggi, alla luce dei recenti sviluppi in Medio Oriente. Un conflitto che potrebbe avere effetti apocalittici a livello globale e mettere in pericolo la popolazione. Pare che abbia anche nominato il Presidente russo Vladimir Putin: proprio lui "sarebbe emerso vittorioso, con la Russia che avrebbe dominato il mondo". Per quest'anno Baba aveva previsto anche dei disastri climatici , e di fatto ce ne sono stati già diversi, e alcune scoperte importanti in campo scientifico.

Quali profezie di Baba Vanga si sono avverate

La misteriosa veggente balcanica si è guadagnata la fama per la sua capacità apparentemente straordinaria di prevedere eventi che scuotono il mondo, anche postumi. Uno di questi eventi, secondo i suoi seguaci, sono stati gli attacchi dell'11 settembre 2001. Pare che anni prima, più precisamente nel 1989, abbia detto: "Orrore! Orrore! I fratelli americani cadranno dopo essere stati attaccati dagli uccelli d'acciaio. I lupi ululeranno in un cespuglio e sangue innocente sgorgherà". Alcuni hanno interpretato gli uccelli d'acciaio come gli aerei che hanno colpito le Torri Gemelle; altri credono anche che i "lupi che ululano" siano un riferimento alla successiva guerra al terrorismo degli Stati Uniti. Baba avrebbe inoltre previsto che il 44° presidente degli Stati Uniti sarebbe stato un uomo di colore, anni prima dell'elezione di Barack Obama nel 2008. Pare che abbia inoltre previsto correttamente la morte della Principessa Diana nel 1997 e il disastro di Chernobyl nel 1986. Sembra che abbia previsto anche l'assassinio di un altro importante personaggio politico, l'ex primo ministro indiano Indira Gandhi, uccisa a colpi di arma da fuoco da due guardie del corpo sikh. Nel 1969 disse: "Quel vestito la distruggerà. Vedo un vestito giallo-arancione tra il fumo e il fuoco". Gandhi indossava effettivamente un abito color giallo zafferano. Non è finita qui: pare che riuscì a predire con successo pure la propria morte, l'11 agosto 1996, data menzionata in un'intervista del 1990.

Chi era Baba Vanga: la storia della chiaroveggente

Baba Vanga nacque il 31 gennaio 1911 in Bulgaria e morì l'11 agosto 1996 a causa di un cancro al seno all'età di 85 anni. Il suo nome di nascita era Vangelia Pandeva Gushterova e ricevette il soprannome di Nostradamus dei Balcani per le sue capacità divinatorie che le derivarono dalla cecità. All'età di 12 anni, infatti, Baba Vanga perse la vista agli occhi a causa dell'azione di un tornado, che la scagliò in un campo vicino. Fu ritrovata dopo una lunga ricerca terrorizzata e con gli occhi coperti di sabbia e polvere incapace di aprirli per il dolore. Il (poco) denaro disponibile della famiglia permise solo un’operazione parziale per curarla dalle ferite ricevute e questo portò ad una graduale perdita della vista. Questo evento segnò la vita di Baba Vanga poiché le sue capacità di chiaroveggenza e divinazione iniziarono proprio ad apparire in questo periodo.

Le previsioni di Baba Vanga: come riesce a prevedere il futuro

Grazie alle previsioni e alla capacità di indovinare il futuro Baba Vanga divenne una star del suo tempo. Stando a quello che affermava la donna, poteva prevedere il futuro grazie a voci provenienti da "un'altra dimensione" che le spiegavano cosa sarebbe successo. Aveva visioni politiche, di catastrofi naturali e faceva anche divinazioni su pandemie, morti, malattie e previsioni di ogni tipo.