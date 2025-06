"L'asteroide 'Killer City' non colpirà la Terra, ma la Luna è a rischio: effetti pericolosi"

Secondo nuove osservazioni, l’asteroide soprannominato “City Killer” non entrerà in rotta di collisione con la Terra, però potrebbe colpire la Luna. Lo rivelà il quotidiano inglese Indipendent. Le probabilità che la roccia spaziale delle dimensioni di un grosso edificio colpisca la superficie lunare sono del 4 percento e gli effetti sono potenzialmente dannosi anche per la Terra. In un nuovo studio infatti, gli astronomi, tra cui quelli dell'Università di Western Ontario, stimano che un impatto del genere potrebbe rilasciare un'energia equivalente a 6,5 megatoni di TNT e produrre un cratere lunare di quasi 1 km di diametro. A titolo di paragone, il bombardamento atomico di Hiroshima da parte degli Stati Uniti nel 1945 sviluppò un'energia esplosiva equivalente a circa 0,015 megatoni di TNT.

Asteroide 2024 YR4, gli effetti sulla Terra

Secondo lo studio ancora in fase di revisione, un impatto con l’asteroide 2024 YR4 potrebbe generare una nube di detriti lunari del peso di oltre 100.000.000 di kg. Fino al 10% di questi detriti potrebbe "accumularsi sulla Terra in tempi di pochi giorni". E, a seconda del punto d'impatto dell'asteroide sulla Luna , il materiale espulso dalla Luna potrebbe esporre i satelliti ai meteoriti per anni. "La principale preoccupazione riguarda le particelle espulse che superano la soglia di rischio di impatto (0,1 mm) per i satelliti lanciati direttamente nell'orbita terrestre bassa in tempi relativamente brevi, da giorni a mesi, e che potrebbero rappresentare un pericolo per i veicoli spaziali e per gli astronauti", afferma lo studio.