Armonia, gioco e divertimento: spopola il fenomeno Brainrot

Un trend virale, un successo senza precedenti che sta spopolando anche sulle principali piattaforme social, come TikTok e Instagram. E che, ora, estende il proprio successo anche in luoghi fisici, come le edicole: l’Italian Brainrot è sempre più una realtà. Gli animali antropomorfi creati dall'intelligenza artificiale insieme al marciume cerebrale umano (proprio questo, significa il termine Brain rot), continuano a macinare milioni di visualizzazioni.

Dal virtuale al reale: il successo Brainrot

L’idea è venuta ad Officina Comunicazione, una dinamica azienda modenese, che ha intrapreso questo rivoluzionario progetto incentrato sui Brainrot. Officina Comunicazione è una realtà specializzata nel settore dell’Entertainment & Editoria, che persegue la fidelizzazione dei propri clienti attraverso iniziative di marketing relazionale mirate a mantenere e sviluppare "valore" tra cliente e azienda: “Grazie al nostro know-how – sottolinea Andrea Marchesi, Direttore Creativo di Officina Comunicazione – siamo in grado di dar vita e anticipare/cavalcare fenomeni di massa sul target adulti, giovani-adulti, adolescenti e bambini. Siamo attivi del settore kids dal 2000 ed abbiamo lavorato in collaborazione con i più importanti player del giocattolo. Insomma, noi viviamo di trends e, in un certo senso, li anticipiamo. Il tutto, rigorosamente col marchio di fabbrica Made in Italy”. Ma la grande novità sta nel fatto che, ora, questi prodotti sono usciti dalla bolla di Internet, diventando qualcosa di sempre più concreto. Si tratta, senza dubbio, di una grande sfida: “Abbiamo reso fisico ciò che inizialmente era digitale – afferma Marchesi – ed il lavoro più stimolante ed impegnativo è stato quello di renderlo virale. Il Gioco di Carte Collezionabili Skifidol, ad esempio, è oggi una realtà consolidata e le nostre bustine di card stanno riscuotendo un successo senza precedenti”.

Il successo in edicola

Andrea Marchesi vanta un solido bagaglio di competenze che include pubblicità, grafica, direzione creativa, direzione artistica, illustrazione e altro ancora: “Uno degli aspetti più gratificanti che ha fatto seguito al nostro successo – sottolinea il Direttore Creativo di Officina Comunicazione – è stato il feedback positivo che stiamo ricevendo persino da numerosi edicolanti, i quali ci ringraziano per aver dato vita ad un prodotto, come i Brainrot, che innanzitutto ha ripopolato le edicole, riportando al contempo i ragazzi ad interagire ‘fisicamente’ tra loro, allontanandoli dunque dall’esasperante realtà virtuale rappresentata dai videogames o da alcuni prodotti peculiari della rete. Armonia, gioco e divertimento: sono queste, non a caso, le tre parole magiche attorno alle quali si sviluppa la nostra filosofia”.

Sviluppi futuri del fenomeno

Dato il grande riscontro ottenuto, quasi viene da pensare che i Brainrot italiani potrebbero presto trasformarsi nei nuovi Pokémon, andando magari a superarne anche il successo: “Non mettiamo limiti alla nostra creatività – conclude Andrea Marchesi – proprio per questo, a maggio, abbiamo creato la serie Universo Psichedelico e a fine mese ecco anche una nuova Serie, dove presenteremo 150 nuovi Brainrot, ideali per i collezionisti di tutte le età. Un modo simpatico e gioioso di interagire, riscoprendo il piacere di divertirsi tutti insieme”.