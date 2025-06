Matrimonio Jeff Bezos in Italia, i veneziani lo aspettano coi gommoni pronti a bloccare tutto

Scoppia la polemica per il matrimonio dell'anno: quello tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la compagna, la giornalista e conduttrice Lauren Sanchez. Tre giorni di festeggiamenti - dal 26 al 28 giugno - che muoveranno l'economia di Venezia tra hotel prenotati, taxi-boat sold out e lussi sfrenati. Si stima, infatti, che il magnate americano abbia speso circa 30 milioni di euro per regalare alla fidanzata nozze da sogno in Italia. Nonostante questo, però, alcuni cittadini sono contrari alle nozze in stile hollywoodiano e hanno dato vita al comitato "No space for Bezos", che promette di boicottare il matrimonio. In che modo? Impedendo l'arrivo di sposi e invitati alla chiesa dove si celebreranno le nozze.