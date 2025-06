Giulia Salemi sulla guerra Iran e Israele: “La mia famiglia è in pericolo, abbiamo paura"  

Sfogo di Giulia Salemi sul conflitto tra Israele e Iran nel quale stanno morendo migliaia di persone. Fariba , la madre dell'influencer e conduttrice, è di Theran. Giulia, profondamente legata alle sue origini, teme per il futuro delle vittime della guerra e per i suoi familiari che vivono in Iran. "Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani. Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita, e noi possiamo solo pregare", ha dichiarato sui social.

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla guerra tra Israele e Iran

Giulia Salemi ha affidato a una Instagram story un messaggio rivolto alla guerra in Medio Oriente che colpisce anche il paese d'origine della madre, l'Iran. L'influencer ha dei parenti lì ed è preoccupata per tutte le persone che sono in pericolo. "Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro. Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano", ha aggiunto nel suo lungo messaggio.

Giulia Salemi è molto legata all'Iran

Giulia Salemi ha un profondo legame con l'Iran e in passato si è espressa più volte sui tempi che riguardano il Paese. Nel 2022 è stata protagonista di un intenso quanto coinvolgente monologo a Le Iene, nel quale ha voluto incoraggiare tutte le donne iraniane in protesta contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini. In quell'occasione ha raccontato la storia di sua madre e le sue origini: "Mia madre Fariba è nata a Teheran e nel '78 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. È stata lei a insegnarmi l'amore per l'Iran. Da bambina mi portava a Theran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole, in quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini a Shahr-e Bazi (Luna Park)".