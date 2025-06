Studente alla laurea con la maglia di Vinicius, la reazione del calciatore spiazza tutti

Al bando giacca, camicia e cravatta: uno studente spagnolo ha deciso di presentarsi alla sua cerimonia di laurea in tenuta sportva. Non una qualsiasi bensì con la maglia di Vinicius, giocatore del Real Madrid. Un video diffuso dall'amico del laureato su TikTok è diventato ben presto virale. Un video che non è passato inosservato allo stesso brasiliano. "Quando il tuo amico si laurea e non ha un vestito", è la didascalia del video della laurea. E Vinicius non ha esitato a rispondere con un "ma è meglio di un vestito", accompagnato da un'emoticon sorridente. Una replica che ha spiazzato e divertito tutti allo stesso tempo.