A quasi 106 anni ha svelato il segreto della sua longevità e ha sorpreso tutti  

Una donna inglese di quasi 106 anni ha rivelato il suo metodo - decisamente alternativo - per vivere per così tanti anni. Lei è Kathleen Hennings e oggi vive in una casa di cura a Cheltenham, in Inghilterra. La donna è nata nel quartiere londinese di Brixton nel 1919, dove ha condotto una carriera di successo come contabile. Da giovane le piaceva andare a ballare e anche godersi l'opera e i balletti alla Royal Opera House. Dopo la seconda guerra mondiale, si è trasferita nelle Cotswolds con la madre, il fratello e il cane. Quando le è stato chiesto il segreto della sua longevità, ha risposto: "Bevi Guinness e non sposarti!".