Scoperto nuovo dinosauro grande come un cane: schivava carnivori giganti e coccodrilli assassini

È stato scoperto un dinosauro "mai visto prima" , risalente a 150 milioni di anni fa e i cui resti sono ora stati esposti a Londra. Secondo quanto riferito dagli scienziati al quotidiano The Sun, questa creatura veloce sarebbe riuscita a schivare giganti carnivori alti 9,7 metri e persino coccodrilli per sopravvivere negli Stati Uniti preistorici. Quel che rimane del velocista bipede, il cui nome ufficiale è Enigmacursor mollyborthwickae, si può ammirare al Museo di Storia Naturale di Londra dal 26 giugno. Lo scheletro fossilizzato di questa creatura lunga un metro è straordinariamente ben conservato. Pare che questa primitiva creatura americana abbia vissuto accanto a dinosauri iconici come il Diplodoco e lo Stegosauro. Alto 64 cm e lungo 180 cm, è più o meno alto quanto un labrador, ma con zampe e coda molto più grandi.

Le altre informazioni sul dinosauro Enigmacursor

Stando alle informazioni emerse, questo particolare dinosauro era un erbivoro: si nutriva principalmente di piante. Non aveva bisogno di muoversi velocemente per mangiare, ma aveva bisogno di zampe veloci per evitare di essere mangiato. Conviveva con predatori mortali, tra cui i coccodrilli preistorici e i grandi carnivori che raggiungevano i nove o dieci metri di lunghezza. Resta però per il momento un mistero quanto velocemente potesse correre questa piccola e agile creatura.

La scoperta è avvenuta nel 2021

La creatura è rinvenuta alla luce per la prima volta nel 2021 da una cava commerciale. Si pensava che si trattasse di un Nanosaurus, una specie "poco conosciuta" il cui nome fu assegnato per la prima volta solo nel 1870. Gli scienziati del Museo di Storia Naturale gli hanno però dato un nuovo nome dopo aver analizzato l'esemplare, confermando che si tratta di una specie tutta nuova per la scienza.