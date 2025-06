Alloggio e 15mila euro offerti per ripopolare un paesino: ecco dove e chi ne può usufruire

La zona di Anoia, nei pressi di Barcellona, ​​soffre di numerosi problemi a causa della sua bassa densità di popolazione. La maggior parte dei residenti ha deciso di trasferirsi nel capoluogo catalano. Pertanto, il consiglio comunale di una delle città ha avviato un'iniziativa per "ripopolare" la zona offrendo alloggi gratuiti. È il caso di Castellolí, una cittadina di 650 abitanti situata a meno di un'ora di auto da Barcellona. La città sta vivendo una situazione critica, avendo perso molti dei suoi residenti per anni. La loro assenza ha fatto sì che la città sia rimasta senza supermercato per mesi. L'unica cosa rimasta è una farmacia. La mancanza di servizi è un problema per i residenti, che devono spostarsi in auto per fare la spesa. Per questo motivo, il consiglio comunale ha lanciato un'iniziativa per incoraggiare alcune persone a spostarsi.