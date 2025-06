Alena Seredova, le domande social "piccanti" e il topless: lei risponde a tutto

Alena Seredova è tornata a rispondere alle domande e curiosità dei follower. Ciclicamente l'ex moglie di Gigi Buffon interagisce con i suoi fan tramite un box di domande. Tra gli ultimi quesiti spunta anche quello dell'ammiratore che per un lungo periodo ha chiesto foto piccanti, in topless, della soubrette di Praga. "Ti ricordi quando facevo quelle domande piccanti?", ha chiesto. "Mi ricordo perché metti sempre una ventina di domande e di conseguenza ho un ricordo di te - ha risposto Alena - Chiedevi del topless, ma vedo che sei cambiato".

Le altre risposte di Alena Seredova

Alena Seredova, dietro domanda dei suoi fan, ha poi ammesso di essere molto serena in questo periodo della sua vita anche se preoccupata per la situazione internazionale. Poi non ha nascosto il suo amore per Forte dei Marmi, località balneare che frequenta ormai da anni sebbene nell'ultimo periodo abbia trascorso qualche giorno di relax a Marbella, in Spagna, con il marito Alessandro Nasi e i tre figli.