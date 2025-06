Se vedete le onde quadrate in mare scappate: ecco perché sono così pericolose

Le onde quadrate: dove si possono osservare

e onde quadrate sono più visibili in zone costiere con fondali bassi, specialmente dove venti o correnti marine convergono da direzioni opposte. Alcuni luoghi noti per questo spettacolo naturale sono: Île de Ré, sulla costa occidentale della Francia, le spiagge di Tel Aviv, in Israele, il Lago Michigan, negli Stati Uniti. E in Italia? Parliamo di un fenomeno piuttosto raro, ma può presentarsi occasionalmente in determinate condizioni meteo-marine.

I pericoli delle onde quadrate

Nonostante il loro aspetto suggestivo, le onde quadrate rappresentano un serio rischio, soprattutto per chi si trova in acqua. Le correnti diventano imprevedibili, così da scaturire difficoltà a chi nuota, ma anche alle imbarcazioni. Le onde quadrate possono sembrare uno spettacolo raro e mozzafiato, ma è fondamentale ricordare che nascondono insidie. Se le noti, resisti alla tentazione di avvicinarti: il mare incrociato non perdona chi lo sottovaluta.