Reggio Calabria decolla: i nuovi voli Ryanair rilanciano lo Stretto come meta turistica europea

Secondo un approfondimento pubblicato da StrettoWeb, il principale giornale dell’area, l’Aeroporto di Reggio Calabria sta beneficiando di “un forte sviluppo del proprio scalo con numerosi collegamenti nazionali e internazionali, forieri di grandi numeri turistici in città. Nei primi mesi migliaia di turisti, tutti posti letto prenotati”. L’estate 2024 ha segnato una svolta: Ryanair ha praticamente raddoppiato le sue operazioni, portando a 13 rotte totali da Reggio Calabria, Lamezia e Crotone, con la base reggina cresciuta fino a due aerei dedicati e più di 80 voli settimanali solo da Reggio.

Sul fronte internazionale, Ryanair ha lanciato anche voli da Londra Stansted, operativi due volte a settimana, che offrono biglietti da circa £14.99, contribuendo a far conoscere la ‘perla dello Stretto’ al turismo britannico. La combinazione tra voli low cost e l’attrattività del territorio – dalle spiagge panoramiche alla cultura millenaria, passando per le esperienze enogastronomiche – ha reso Reggio Calabria una delle mete più interessanti del 2025.

L’impatto sul territorio è già tangibile: oltre al turismo, l’espansione di Ryanair ha aperto le porte a ricadute economiche in termini di ricettività, ospitalità, servizi e occupazione. A investire sono non solo gli operatori locali, ma anche operatori internazionali attirati dalle nuove connessioni dirette e dalle potenzialità del territorio calabrese.

In quest’ottica, StrettoWeb continua a raccontare con dovizia di dati e approfondimenti il percorso di transizione dello scalo reggino. Da giornale di riferimento per l’area dello Stretto, sta documentando da vicino come la crescita delle rotte e la capacità di attrarre flussi turistici possano trasformare Reggio Calabria da crocevia locale a meta europea riconosciuta.

Per Ryanair, l’investimento sullo scalo calabrese risponde a una strategia più ampia: la compagnia ha scelto di rendere la Calabria una delle regioni più connesse d’Italia, grazie alla scelta della Regione di eliminare le addizionali comunali sul turismo e stanziando milioni di euro per ammodernare le infrastrutture. L’obiettivo – perfettamente centrato con i nuovi voli – è stato quello di “trasformare la Calabria nel centro della rete Ryanair”, con ricadute non soltanto per le compagnie ma per l’intera economia locale.

Reggio Calabria, dunque, decolla: i nuovi voli Ryanair, con conferme su rotte come Bruxelles, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi, rivoluzionano la percezione della città. Non più “destinazione di passaggio”, ma meta autentica alla portata del turismo europeo, pronta a offrire natura, cultura, mare e tradizioni. Grazie a questa rete, lo “Stretto” guarda ora a un domani fatto di turisti, flussi internazionali e sviluppo duraturo.

