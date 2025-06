Matrimonio Jeff Bezos, arrivano i primi invitati a Venezia. E 27 abiti per la sposa  

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno dato il via al loro super matrimonio di tre giorni, da giovedì 26 giugno a sabato 28 giugno, a Venezia . I festeggiamenti sono iniziati tra le proteste di alcuni attivisti, con minacce da parte della comunità di boicottare i festeggiamenti del magnate e cambiamenti dell'ultimo minuto dovuti a problemi di sicurezza. Tanti i personaggi Vip tra gli invitati; i primi a sbarcare in Laguna sono stati: Oprah Winfrey, Kim Kardashian con la sorella Khloè e la madre Kris Jenner, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner. Si attendono nelle prossime ore: Jay-Z e Beyoncé, Mick Jagger, Katy Perry, la cantante Jewel e Karlie Kloss con il marito Joshua Kushner. Pare che tra gli invitati figuri anche Tony Gonzalez, ex giocatore della NFL ed ex compagno della Sanchez, con cui ha un figlio.

Perché a Venezia protestano contro il matrimonio di Jeff Bezos

Alcuni residenti di Venezia, stanchi del turismo eccessivo che da anni sta mettendo a dura prova le infrastrutture e i servizi della città, sono scesi in piazza per protestare contro il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Sostengono che un evento di questa portata non faccia altro che aggravare i problemi causati dall'afflusso di visitatori. I manifestanti stanno promuovendo la campagna "No Space for Bezos", che ha già tappezzato la città di striscioni e adesivi. Federica Toninelli, attivista veneziana del gruppo, ha dichiarato a Reuters che il matrimonio rappresenta "un simbolo dello sfruttamento della città da parte di chi viene da fuori".

I 27 abiti da sposa della moglie di Jeff Bezos

Secondo le indiscrezioni, la sposa Lauren Sanchez indosserà ben 27 abiti da sposa nei tre giorni di festeggiamenti. per un costo totale di circa un milione e mezzo di euro. Tra le varie creazioni dovrebbero esserci anche una di Dior e un'altra di Dolce & Gabbana. Invece di regali, Bezos e Sanchez hanno chiesto donazioni a cause sociali e ambientali. Gli ospiti riceveranno bomboniere di lusso, che includono prodotti di design italiano e dolci artigianali di Rosa Salva. Il matrimonio, organizzato dalla società di eventi Lanza e Baucina, promette di essere uno spettacolo di stile e raffinatezza, segnando una pietra miliare nel mondo dei matrimoni delle celebrità.