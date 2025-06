Sport Network potenzia la sua offerta social siglando un accordo strategico con Calciatoribrutti, la community calcistica più importante di Italia

Calciatoribrutti è oggi una realtà consolidata, guidata dai 2 founder Daniele Roselli ed Enrico Modica, affiancati da un team di oltre 12 risorse (creativi, content creator e social media manager) che producono ogni mese più di 300 contenuti e 30 milioni di video news, appassionando la community e stimolando oltre 50 milioni di interazioni e 400 milioni di impression. Numeri che rendono Calciatoribrutti la community calcistica leader in Italia.

Strategia evolutiva vincente

“Questa nuova partnership rafforza ulteriormente la nostra piattaforma digitale e ci consente di consolidare la leadership nel mondo dell’informazione sportiva”, afferma Valerio Gaviglia, Direttore Generale Sport Network. “Arricchisce la nostra audience di un target giovane ed interattivo, grazie ad un approccio innovativo, creativo e altamente coinvolgente”.

“Un progetto nuovo che conferma la nostra strategia di evolvere, per essere rilevanti anche all’interno del mondo social, senza perdere di vista il focus sulla nostra passione per lo sport”, continua Daniele Morena, Direttore Marketing & Operations Sport Network. “Un modo diverso di vivere il calcio, che asseconda la leggerezza e la velocità di comunicazione richiesta dai target più giovani. Un contesto esclusivo dove i brand possono essere al centro degli interessi della community grazie ad iniziative speciali, social contest, eventi on field, influencer marketing. Una partnership a 360°, che prevede importanti sinergie editoriali e sviluppi tecnologici congiunti”.

Così ci parla del suo prodotto Daniele Roselli, founder di Calciatoribrutti: “Negli ultimi 13 anni abbiamo dedicato tutte le nostre energie a Calciatoribrutti, creando uno dei Media più seguiti in Italia. Se dovessimo usare una metafora calcistica, il nostro ingresso in Sport Network è come passare dalle giovanili alla Serie A: vogliamo conquistarci un posto da titolari tra i più grandi brand della comunicazione italiana. Siamo convinti che l’unione tra l’entusiasmo di un Media di nuova generazione e l’esperienza dell’Agenzia leader nello sport in Italia possa dare vita a progetti fuori dal comune.”