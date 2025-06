La star di OnlyFans famosa per le gambe attaccata dagli squali: ha rischiato di perderne una

Una modella americana, nota per le sue gambe incredibilmente lunghe, che le fruttano la bellezza di 10 milioni di dollari all'anno , ha quasi "perso" uno dei suoi arti più redditizi durante uno scontro con uno squalo. Marie Temara, alta 1,90, ha fatto temere il peggio a tutti. La star di OnlyFans, 28 anni, si è appollaiata sul bordo di una piccola imbarcazione alle Bahamas alla ricerca di filmati audaci per entusiasmare i suoi 2,8 milioni di follower. E ha rischiato il peggio. Proprio mentre Marie ha lasciato penzolare una gamba oltre il bordo dell'imbarcazione, sono apparsi all'improvviso ben tre squali. L'influencer non sembrava per nulla turbata e ha addirittura fatto un piccolo balletto dopo aver rimesso la gamba dentro la barca. Gli squali, avvistati mentre nuotavano a pochi centimetri dalla gamba di Marie, sembravano seguire da vicino i movimenti dell'imbarcazione.

La modella ha quasi perso la gamba per gli squali

"Ho quasi perso una gamba", ha commentato poi la modella. Marie ha fatto tappa alla Compass Cay nelle Bahamas, una popolare destinazione turistica nota per gli incontri con gli squali. "Sapevo che c'erano degli squali nella zona, ma sinceramente non pensavo che si avvicinassero così tanto. Cercavo di mantenere la calma, ma dentro di me urlavo. Quegli squali erano letteralmente a pochi centimetri da me. Le mie gambe sono così importanti per la mia carriera, quindi sono stata fortunata che tutto sia andato bene", ha raccontato.

Marie ora vuole assicurare le sue lunghe gambe

Marie, originaria della Florida, ha dichiarato che da bambina veniva continuamente presa in giro per la sua altezza chiamandola "piedona" o "gigante". Alcuni le dicevano che assomigliava a uomo perché era più alta dei suoi compagni di classe e indossava scarpe da ginnastica numero 46. Ma proprio l'altezza è diventata col tempo il suo punto di forza e oggi Marie riesce a guadagnare milioni tramite OnlyFans. Di recente si è rivolta a una società londinese per ottenere un preventivo assicurativo per proteggere i suoi beni. "Guadagno un sacco di soldi grazie alla mia altezza e alle mie lunghe gambe - ha spiegato - Sto valutando l'idea di assicurare le mie gambe, così, se dovesse succedere il peggio, il mio reddito sarebbe tutelato".