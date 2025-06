Beckham in ospedale, la moglie Victoria: "Guarisci presto". Cosa è successo

Problemi di salute per David Beckham . Nelle ultime ore, la moglie, Victoria Beckham , ha confermato che l'ex calciatore è ricoverato in ospedale. La notizia è stata condivisa sugli account social dell'ex Spice Girls, dove lo stilista ha condiviso un'immagine di David in un letto d'ospedale. L'immagine è stata accompagnata da un breve ma affettuoso messaggio: "Guarisci presto, papà". Questo gesto ha scatenato un'ondata di messaggi di supporto per l'ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid. In una seconda immagine, Victoria ha mostrato la mano di David con un braccialetto che riportava la scritta "Guarisci presto" .

Perché David Beckham è in ospedale

Ciò che è accaduto a David ha sorpreso molti, dato che ultimamente è stato visto in ottima forma. Ha partecipato a diversi eventi pubblici e sportivi in ​​assoluta normalità. Il post di Victoria è stato interpretato da molti come un tentativo di rassicurare il pubblico. Il suo tono affettuoso e il fatto che David sembri sorridente hanno portato alcuni a credere che la situazione non sia così grave. Tutta la verità è stata poi svelata dal Sun: Beckham si è sottoposto a un'operazione segreta per riparare la frattura al polso rimediata durante una partita dell'Inghilterra 22 anni fa. L'ex calciatore si infortunò al braccio durante un'amichevole contro il Sudafrica nel 2003 e continuò a giocare con il braccio pesantemente fasciato. Ma una recente radiografia ha mostrato che una vite, usata all'epoca per medicarlo, si era conficcata nel suo avambraccio dopo non essere riuscita a dissolversi correttamente.

Come sta David Beckham

"David soffriva da anni, ma non ci dava peso. Ha continuato ad andare avanti finché, negli ultimi mesi, la cosa è diventata piuttosto insopportabile - ha dichiarato una fonte - Una scansione di routine ha mostrato che il perno che avrebbe dovuto dissolversi non l'aveva fatto, quindi è stato incaricato di risolvere finalmente il problema dopo tutti questi anni. Victoria era al suo capezzale dopo l'operazione e tutto è andato bene. È di ottimo umore". In una recente intervista, Becks ha ammesso che la sua brillante carriera calcistica gli ha causato infortuni invalidanti e anni di "usura". Il suo infortunio peggiore si è verificato dopo una partita negli Stati Uniti. Mentre giocava per i LA Galaxy, ha cominciato a sentire dei forti dolori alla schiena e in seguito gli è stata diagnosticata una frattura. "È stata una brutta esperienza", ha ricordato.