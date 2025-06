Fatti e cifre sul matrimonio di Jeff Bezos: il cantante italiano ha fatto piangere tutti

È stato indubbiamente il matrimonio dell'anno. Venerdì 27 giugno, l'evento principale della tre giorni di sfarzo veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si è concluso con una cerimonia privata tenutasi sull'isola di San Giorgio Maggiore, nel sestiere di San Marco. Nel pomeriggio, i 200 ospiti Vip, tra cui la famiglia Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Rania di Giordana, Orlando Bloom e Usher, sono stati fotografati mentre salivano sui taxi acquei per raggiungere i festeggiamenti. Nessuno per il momento ha condiviso dettagli della cerimonia sui social, forse per rispettare un veto degli sposi. La cerimonia si è svolta in modo top secret, fatta eccezione per la copertina digitale di Vogue che ha mostrato al mondo intero l'abito della sposa. Dopo molte speculazioni (e avvistamenti non troppo discreti dello stilista Domenico Dolce a Venezia), è stato rivelato che Lauren ha optato per un vestito personalizzato di Dolce & Gabbana , realizzato in un anno e mezzo. Un abito in pizzo con corsetto a collo alto e 180 bottoni di seta ricoperti di chiffon che punteggiavano il davanti. Nel corso della serata la moglie di Bezos ha avuto altri due cambi d'abito: uno con scollo a cuore per la cena di nozze e un intricato abito da cocktail con 175.000 cristalli di Oscar de la Renta.

Cosa è successo al matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

Durante la cerimonia, il miliardario fondatore di Amazon e l'ex giornalista si sono probabilmente scambiati gli anelli simbolicamente. Non è ancora chiaro quando la coppia si sia sposata legalmente (o se lo abbiano già fatto, prima di questa settimana, negli Stati Uniti). Un portavoce dell'ufficio del sindaco di Venezia ha dichiarato alla CNN che la città non ha ricevuto una richiesta ufficiale dalla coppia, il che significa che gli eventi di questa settimana sono solo cerimoniali e non saranno legalmente vincolanti. Poco dopo la cerimonia, la Sanchez ha cambiato il nome del suo account Instagram in Lauren Sanchez Bezos.

Matteo Bocelli ha cantato al matrimonio di Jeff Bezos

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, ha iniziato la serata cantando Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Stando a quanto riporta la CNN la sua esibizione ha commosso tutti. Lacrime e applausi a non finire dopo la performance. Andrea Bocelli non era presente perché protagonista a Pompei di un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi, accompagnato dall'Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That's Napoli. E il figlio maggiore si è rivelato decisamente alla sua altezza, lasciando tutti senza parole.

Quanto è costato il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

Nonostante non ci siano cifre ufficiali le stime più attendibili parlano di un budget compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro. Una spesa colossale, ma non per Bezos: rappresenta appena lo 0,013 per cento del suo patrimonio, stimato da Forbes in 230 miliardi. Tra le voci di spesa principali: 1 milione per i fiori, 2 per le location, 1,5 milioni per gli abiti della sposa e oltre 1 milione per il catering. Il solo alloggio degli invitati nei cinque hotel di lusso veneziani potrebbe superare diversi milioni di euro. Gli sposi hanno chiesto ai loro amici di non portare regali, preferendo donazioni a favore della città. Le organizzazioni beneficiarie sono l'Ufficio Unesco di Venezia, Corila e Venice International University. In cambio, ogni ospite ha ricevuto come bomboniera una welcome bag con prodotti artigianali locali, tra cui i celebri biscotti veneziani di Rosa Salva.