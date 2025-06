Arrestato Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro

Daniel Nilsson, conosciuto come il Bonus di Avanti un altro, è finito in manette. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe scattato un codice rosso che avrebbe portato al fermo immediato da parte dei carabinieri. A quanto pare il modello svedese si trovava in vacanza a Breuil-Cervinia con la compagna, figlia dell'ambasciatore italiano a San Marino. Durante una lite, Nilsson l'avrebbe aggredita, alzando le mani. Alcuni presenti, spaventati, avrebbero subito chiamato i carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto. Sarebbero stati loro a calmare il modello e a raccogliere la testimonianza della vittima. La ragazza avrebbe riferito di altri episodi di violenza subita dal modello, per cui sono scattate immediatamente le manette. Nilsson, 45 anni, sarebbe stato portato in una camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida.

Chi è Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro

Daniel Nilsson è nato a Malmo, in Svezia, e ha iniziato la sua carriera come modello internazionale, lavorando tra Milano, Londra e New York. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha avuto anche un passato sportivo: ha infatti giocato a hockey su ghiaccio a livello agonistico, disciplina molto diffusa nel suo Paese d’origine, ma la sua carriera professionistica è finita ad appena 20 anni a causa di un grave infortunio. Nilsson si è quindi laureato in Economia e subito dopo la fine degli studi si è trasferito in Australia, dove ha iniziato una carriera come surfista e modello. La sua popolarità in Italia è esplosa nel 2012, quando è entrato a far parte del cast di Avanti un Altro nel ruolo del Bonus, il personaggio muto e affascinante che premia i concorrenti con un punteggio extra. Nel 2016 ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

A rischio il futuro in tv di Nilsson dopo l'arresto

Mentre la giustizia fa il suo corso e stabilirà le eventuali colpe di Daniel Nilsson, il suo futuro televisivo al momento appare incerto. È difficile immaginare un suo ritorno nel cast fisso di Avanti un Altro, anche se Mediaset ha ancora in archivio alcune puntate inedite registrate in precedenza. La possibilità che il Bonus possa continuare a far parte della trasmissione sembra remota, almeno fin quanto non sarà fatta luce sulla vicenda.