Terremoto, scossa ai Campi Flegrei: la più violenta degli ultimi 40 anni, avvertita anche a Napoli

La terra continua a tremare in Campania. Lunedì 30 giugno si è registrato un forte terremoto a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47, magnitudo 4.6 scala Richter. La scossa – stando a quanto emerso dagli strumenti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia – ha avuto epicentro a Bacoli, nella zona del castello di Baia a 5 km sotto il livello del suolo ed è stata distintamente avvertita a Napoli e provincia. Grosso spavento in alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente è stato invitato a lasciare gli istituti.