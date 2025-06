Scoperto un fungo che produce oro e che si può coltivare anche in casa  

Nel mondo della scienza, ci sono scoperte che sfidano l'impossibile. Almeno questo è ciò che dimostra una delle scoperte fatte dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) in Australia. I ricercatori hanno scoperto un fungo in grado di produrre oro puro attraverso i minerali assorbiti dal suolo . Si tratta del Fusarium oxysporum , una specie che può essere coltivata anche nel giardino di casa. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications e ha sorpreso tutti con questo nuovo modo di estrarre oro senza dover ricorrere all'estrazione mineraria o all'impiego di macchinari pesanti. È un fungo presente nei terreni di tutto il mondo. Tuttavia, è uno dei più temuti dagli agricoltori a causa della sua capacità di danneggiare le colture . Questa nuova ricerca ha dimostrato che ha la capacità di accumulare particelle d'oro nei suoi tessuti, rendendolo un fenomeno unico in natura.

Come fa un fungo a trasformare i minerali in oro

Il Fusarium oxysporum non produce oro dal nulla. Per farlo, deve assorbire metalli come ferro, alluminio e calcio e poi trasformarli in nanoparticelle d'oro responsabile della ricerca. Questo processo, noto come ciclo biogeochimico dell'oro, è ciò che permette al fungo di "produrre" questo metallo prezioso. Sebbene non sia una miniera in senso tradizionale, la sua capacità di concentrare questo metallo prezioso è sorprendente. Ma è importante tenere presente che il processo non è istantaneo e non garantisce grandi quantità di oro. Poter osservare questo fenomeno in azione è però sicuramente un'esperienza affascinante.

Come coltivare questo fungo in casa

Coltivare il Fusarium oxysporum non è complicato, ma richiede condizioni specifiche. Ovvero un ambiente umido e un terreno che contenga i metalli sopra menzionati.