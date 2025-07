Kate Middleton in attesa di Wimbledon: coinvolta nello scandalo degli incontri da 23mila euro

Dopo aver saltato Ascot per recuperare le forze in vista di Wimbledon, da sempre uno dei suoi eventi sportivi preferiti e di cui è madrina, Kate Middleton è ora finita al centro di uno scandalo insieme al marito William. Il Sunday Times ha rivelato che la milionaria Minerva Mondejar Steiner, la cui Mondejar Gallery è stata uno degli sponsor della William’s Royal Charity Polo Cup, avrebbe cercato di offrire incontri privati con i Principi del Galles in cambio di generose donazioni. A prova di queste affermazioni, è stato pubblicato lo screenshot di una mail dove si proponeva un incontro privato con i futuri sovrani al prezzo di circa 23mila euro. L’offerta era legata a un invito alla Royal Charity Polo Cup, prevista per venerdì 11 luglio a Windsor. L’invito includeva inoltre l’accesso a un "contesto intimo" per assistere alle partite, oltre a un "pranzo raffinato con champagne a volontà", il tutto in compagnia di "personalità facoltose", del "mondo del lusso" e di "icone culturali". Per oltre 58mila euro, l’"accesso alla famiglia reale" era accompagnato da due inviti Vip e da una doppia pagina pubblicitaria nel magazine di Minerva Mondejar Steiner, che lei stessa intendeva distribuire durante l’evento.