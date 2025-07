Roma, esplosione distributore di benzina: boato avvertito in tutta la Capitale

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, a Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri. L'incidente avvenuto poco dopo le 8 di venerdì 4 luglio è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Tante le telefonate ai numeri d'emergenza di cittadini che avevano sentito il boato.

Esplosione a Roma, cosa è successo

Sono ventuno le persone rimaste ferite, accertate finora, nell'esplosione della cisterna di Gpl in un distributore e deposito in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Tra i feriti dieci poliziotti, operatori delle forze dell'ordine e alcuni passati. Nel corso delle prime operazioni di soccorso successive all'esplosione, i carabinieri intervenuti hanno prontamente evacuato l'area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti, che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi condotto all'ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

Ultime news sull'esplosione a Roma

Al momento l'Ares 118 ha trasportato 5 feriti in ospedale: 3 all'Umberto I e 2 al San Giovanni. Hanno tutti riportato lievi ustioni e ferite dovute allo scoppio di vetri. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'area. Il 118 è ancora sul posto per eventuale assistenza.