Romeo Beckham, gesto emozionante per il fratello Brooklyn dopo la morte di Diogo Jota  

Romeo Beckham, secondogenito di David e Victoria, ha condiviso un toccante messaggio - chiaramente indirizzato al fratello maggiore Brooklyn con cui è in rotta da mesi - dopo la devastante notizia della morte di Diogo Jota. Il calciatore del Liverpool e suo fratello, André Felipe, sono morti lo scorso 3 luglio in un incidente stradale. Chiaramente commosso dalla tragedia, Romeo ha condiviso una foto dello sportivo insieme a emoji di cuori spezzati su Instagram Stories. "La vita è troppo breve, ama chi ami e digli quanto lo ami. La vita può passare davanti ai tuoi occhi in qualsiasi momento!", seguito da un altro post che diceva: "Ma le persone che ti amano e si prendono cura di te veramente saranno sempre lì. Non trattenere AMORE O APPREZZAMENTO per NIENTE E NESSUNO". Il gesto di Romeo è stato subito seguito da un tributo di David Beckham, che ha pubblicato una foto in bianco e nero di Jota in campo. "È devastante sentire una notizia così triste. Mando amore alle famiglie di Diogo e André", ha scritto.