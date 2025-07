Linea Verde Illumina, domani su RaiUno l'ultima puntata: alla scoperta della Liguria

ROMA - Dopo aver fatto tappa in Lombardia, Lazio, Puglia, Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna, il viaggio del conduttore Francesco Gaspari arriverà tra le province di Genova e Savona, in Liguria, in compagnia di tre alfieri dello sport italiano e del Team Illumina: Manuela Di Centa, Stefano Pantano e Alessandro Ossola. Un’occasione per sottolineare l’importanza dello sport come realtà in grado di illuminare i contesti in cui si pratica, dai territori alle comunità, scoprire i progetti di Sport e Salute dedicati all’inclusione e raccontare l’impegno del Team Illumina, una squadra di campioni e testimoni del valore sociale dello sport.