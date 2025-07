Chiara Nasti: "Avrei preferito lavorare, essere mamma è più duro"

Duro sfogo di Chiara Nasti riguardo la sua quotidianità di mamma. L'influencer napoletana, moglie del calciatore Mattia Zaccagni , è da poco rientrata da una lunga vacanza di famiglia durata circa un mese. Questo ha dato il via libera agli hater, pronti ad accusarla di vivere una vita da "privilegiata". Ma la Nasti ha rivelato che non è proprio così. In una storia postata su Instagram, ha condiviso un video della piccola Dea alle prese con i suoi giochi: "Io piena! I risvegli notturni di Dea mi devastano (come i suoi capelli d'altronde)", ha detto scherzando sui capelli della secondogenita. Poi ha ammesso la realtà dei fatti, chiarendo che non è tutto rose e fiori come molti credono.

Chiara Nasti e i figli, lo sfogo su Instagram

"Quando mi dicono: 'Ahhh che fortuna, hai fatto un mese in vacanza a giugno'. Un lavoro è, altro che vacanza", ha dichiarato Chiara Nasti. "Avrei preferito lavorare... perché essere mamma è più duro di un mestiere. Ma nessuno lo dice", ha aggiunto. Poi ha precisato che i nonni spesso si offrono di occuparsi dei bambini: "Ma poi comunque non ci andrei in vacanza perché mi mancano quindi niente. Essere mamma è questo". Ha dunque concluso: "Sono comunque grata e mi sento molto fortunata". In un'altra story ha anche ammesso che secondo lei i bambini seguono l'esempio di coloro che osservano e per questo ha confidato che dà spesso del filo da torcere a chi le sta attorno, come il suo domestico, con cui condivide un rapporto di amicizia: "Io che mi lamento dei miei figli perché mi fanno disperare, ma io non sono tanto diversa da loro. E quindi capisci che i bimbi diventano quel che vedono, ovviamente non potevo avere un domestico tanto diverso da me. Con la differenza che il mio domestico è imbranato e per fare queste min*****e si è quasi rotto una spalla", ha confidato Chiara divertita.

La famiglia di Chiara Nasti e Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono una coppia dal 2021. Galeotto è stato un viaggio a Ibiza con amici in comune. Nel 2022 è nato il primo figlio Thiago, nel 2023 sono convolati a nozze. Nell'estate 2024 è arrivata la piccola Dea.