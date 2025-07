Ha 37 anni ma sembra un ragazzino: è Denis, l'uomo che non invecchia mai

Denis Vashurin non è come tutti gli altri. A quanto pare il suo corpo ha smesso di invecchiare a 13 anni. È un uomo di 37 anni, ma sembra un adolescente. Vive in un remoto villaggio rurale nella regione orientale russa del Primorye, vicino a Vladivostok, e la sua storia ha fatto il giro del mondo, sconvolgendo tutti. Denis ha ammesso che la sua vita quotidiana è complicata, soprattutto a causa della percezione che gli altri hanno di lui. Molti non credono che abbia più di 30 anni. Una volta, ad esempio, è stato fermato dalla polizia che non gli ha creduto. Le autorità sospettavano che fosse un bambino che aveva incollato la sua foto sul documento d'identità di qualcun altro. E quando l'agente ha scoperto tutto non ha smesso di scherzarci sopra. Questo tipo di situazioni fa arrabbiare e rattristare Denis. "Non invecchio. Perché devo sempre dare spiegazioni a qualcuno?", si è lamentato. Per questo il russo, tramite un'intervista su Youtube, ha chiesto di non giudicare gli altri in base al loro aspetto. "Non puoi vivere la mia vita. Non sai come vivresti nel mio corpo, nella mia situazione, che tipo di persona diventeresti. Quindi non giudicare", ha detto.