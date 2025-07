Paola Ferrari, la velenosissima risposta social alle conduttrici sportive troppo volgari: "È la mia più grande..."

Paola Ferrari ha commentato sui social le recenti dichiarazioni di Valentina Maceri , giornalista dell'emittente svizzera BlueSport, che ha giudicato troppo avvenenti e poco competenti le numerose conduttrici italiane delle trasmissioni televisive che si occupano di calcio, a partire dalle giovani leve in forza a Dazn, come Diletta Leotta . Ma anche Eleonora Incardona : “Si occupa principalmente di Dazn Bet, ovvero presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte, in modo volgare“, ha detto la Maceri senza troppi peli sulla lingua.

Le parole di Paola Ferrari dopo le critiche di Valentina Maceri

Il tema è da sempre caro a Paola Ferrari, storica giornalista Rai e tra le prime donne a condurre programmi televisivi che un tempo erano riservati ai soli giornalisti uomini. Su Instagram la conduttrice della nuova edizione de Il processo del Lunedì, in onda dal prossimo 25 agosto, ha citato un articolo de Il Fatto Quotidiano, che titola: "Le giornaliste sportive italiane sono al limite. A volte sono volgari". Esprimendo così un commento amaro, che è anche una concreta constatazione: "Una deriva ormai senza ritorno. La mia più grande sconfitta", ha scritto su Instagram.

I numerosi attacchi di Paola Ferrari a Diletta Leotta

Negli ultimi anni Paola Ferrari ha più volte criticato Diletta Leotta. "Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne", ha dichiarato in un'occasione. Non ha poi esitato a definirla "furba e fortunata", con "il seno che sfida la forza di gravità".