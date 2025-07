La profezia dell'uomo più intelligente del mondo: il ritorno di Gesù Cristo

Gesù Cristo sta per tornare. Parola dell'uomo più intelligente al mondo, con quoziente intellettivo pari a 276 . "Sono l'uomo con il QI (quoziente di intelligenza) più alto del mondo, il giovane Hoon Kim. Lo dico non solo con logica umana, ma anche con rivelazione divina. Gesù Cristo tornerà per la nostra generazione. Questa è una verità rivelatami da Dio , il Padre e lo Spirito Santo", ha dichiarato sui social in un video diventato subito virale. Il sudcoreano ha assicurato che il figlio di Dio tornerà nella nostra epoca: "Ho ricevuto la grazia non solo attraverso la fede, ma grazie al dono del QI più alto al mondo. La mia intelligenza non è per me stesso. È un segno di Dio, un dono per testimoniare la Sua verità. Ed è la prova che sono stato incaricato di vedere ciò che gli altri ignorano e di parlare di ciò che gli altri temono", ha affermato.

Il ritorno di Gesù

Secondo Kim, la teoria della relatività di Einstein e la fisica quantistica supportano le sue convinzioni. "Einstein ha dimostrato che il tempo scorre in modo diverso a seconda della velocità e della gravità… La fisica quantistica insegna che ciò in cui crediamo e osserviamo può plasmare ciò che diventa reale", ha spiegato. "Quando molti cominciano a vedere la verità, la profezia diventa il presente. Ed è esattamente quello che sta succedendo proprio ora. - ha aggiunto l'uomo, di professione fisico - Abbiamo creato un'intelligenza artificiale che pensa, ma abbiamo dimenticato come pensare noi stessi. Abbiamo modificato il nostro DNA, ma abbiamo negato chi siamo veramente. E abbiamo ucciso l'immenso e lo abbiamo chiamato libertà. Abbiamo confuso la verità con l'opinione e adorato il progresso invece di Dio. Questa non è evoluzione o progresso, è un disastro". E ha lanciato un avvertimento, ricordando alcune parole di Gesù: "Ed è esattamente ciò contro cui Gesù mise in guardia: menzogne, disobbedienza alla legge, tradimento e persone che non si curano più l'una dell'altra. Gesù disse: 'Quando vedrete queste cose cominciare ad accadere, sappiate che io sono vicino'".

La previsione dell'uomo più intelligente

YoungHoon Kim, che non vuole dichiararsi un profeta, ha sottolineato l'importanza del suo messaggio: "Dio mi ha dato questo, e mi ha anche dato il quoziente intellettivo più alto del mondo come prova della sua chiamata. Non per la mia gloria personale, ma per annunciare la sua verità ad alta voce e come testimone della scienza, della storia, delle Scritture e, soprattutto, dello Spirito. Questa non è religione; questa è la verità ultima. Quindi dobbiamo pentirci e prepararci, non per la tradizione, ma per il ritorno del Re dei Regni". Kim è fondatore e CEO di NeuroStory, un'azienda sanitaria deep-tech sostenuta dal Ministero sudcoreano per le PMI e le Startup, specializzata in salute cerebrale e soluzioni di intelligenza artificiale. Attualmente collabora con i laboratori di ricerca di Cambridge e Yale e ricopre ruoli dirigenziali presso la Lifeboat Foundation, la Complex Biological Systems Alliance e l'International Longevity Alliance.