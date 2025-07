Georgina Rodriguez sbarca nell'immobiliare, ecco le case favolose che affitta  

Georgina Rodríguez è tornata in Spagna in grande stile: con un nuovo e ambizioso progetto imprenditoriale. L'influencer e compagna di Cristiano Ronaldo ha aperto Bellhatria Real Estate, un'agenzia specializzata in affitti di immobili di lusso. La sua incursione nel settore immobiliare non è passata inosservata: gestisce già quattro case spettacolari in zone esclusive come La Finca e il quartiere di Almagro. Un'agenzia "dedicata a offrire proprietà eccezionali e un servizio personalizzato per clienti esigenti", come si legge sui social. Con un'immagine curata e già più di 10mila follower su Instagram, l'azienda gestisce al momento quattro immobili di lusso in affitto che riflettono lo stile di vita di Gio. Questo nuovo progetto segna un nuovo inizio per l'influencer e modella, pronta a farsi notare anche nel competitivo mondo del real estate di lusso.