I Coldplay svelano un tradimento in diretta: "E' davvero molto imbarazzante"

Una coppia di amministratori delegati di una nota azienda statunitense, è finita nei guai al termine del concerto dei Coldplay, andato in scena a Boston. Nel corso dello spettacolo, le telecamere hanno inquadrato il pubblico, riflettendo le immagini sui maxischermi ai lati del palco: un momento che caratterizza tutte le esibizioni della band inglese. Un modo per coinvolgere le coppie presenti all'esibizione. Ma stavolta, qualcosa non è andato per il verso giusto. La scena romantica si è infatti trasformata in un piccolo dramma per un uomo e una donna. I due, che avevano una relazione clandestina, si erano recati al concerto, all'oscuro dei rispettivi partner.