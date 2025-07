John Goodman dimagrito, quale dieta ha seguito l'attore per perdere 90 chili

Perdere 90 chili non è un'impresa da poco, ma l'attore John Goodman ce l'ha fatta. E la sua trasformazione non è di certo passata inosservata sul red carpet de I Puffi a Los Angeles (nel film presta la voce a Grande Puffo). L'attore 73enne ha adottato un approccio più lento e sostenibile, che privilegia costanza, movimento e salute a lungo termine rispetto a soluzioni rapide. E dopo anni il risultato è decisamente strabiliante. Il dimagrimento di Goodman non è dunque il risultato di una trovata estemporanea o di una dieta lampo, bensì di un cambiamento profondo e graduale nel suo stile di vita, iniziato nel 2007 con una decisione semplice ma determinante per la sua condizione: dire addio all’alcol. Un passo che, per Josh, ha rappresentato il primo tentativo serio di recuperare il controllo sulla propria salute.