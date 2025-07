Georgina Rodriguez al Santuario di Fatima con la borsa da oltre 40mila euro  

Georgina Rodríguez ha ribadito in più occasioni quanto la fede sia importante per lei. E così, dopo la lussuosa vacanza a Maiorca con il compagno Cristiano Ronaldo, la modella ha fatto tappa in Portogallo, dove ha visitato uno dei luoghi in cui trova pace e spiritualità: il Santuario della Madonna di Fatima, a Ourém. Ha condiviso alcune immagini della sua visita sui social: in una tiene tra le mani un grosso mazzo di rose bianche che ha posto sull'altare. Coordinato al bouquet, l'abito bianco lungo fino ai piedi con fiori traforati. Ha completato il look con sandali con plateau e un cappellino sportivo. A non passare inosservata è stata sicuramente la sua Birkin burgundy. La Rodriguez ha una vera passione per le borse di Hermès e ne possiede svariati modelli, che tiene ben custoditi in una teca. Quella che ha scelto per Fatima è ovviamente realizzata in pelle di coccodrillo e costa intorno ai 40mila euro.