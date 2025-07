Theo de I Robinson, l'attore cult degli Anni 90 morto annegato in Costa Rica: Usa sotto shock

L'attore Malcolm-Jamal Warner , che ha raggiunto la fama mondiale per il ruolo di Theo nella serie tv cult I Robinson , dal 1982 al 1994, e che ha vinto un Grammy Award come musicista, è morto all'età di 54 anni. La CNN ha confermato che è annegato in Costa Rica , dove si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, Malcolm-Jamal Warner stava nuotando a Playa Grande, nei pressi della cittadina di Cahuita (Limón), quando, intorno alle 14:30 di domenica 20 luglio, una corrente lo ha trascinato nelle profondità dell'oceano. La polizia investigativa giudiziaria della Costa Rica ha riferito alla stampa che alcune persone sulla spiaggia hanno cercato di aiutare Warner ma non c'è stato più niente da fare. Warner lascia una figlia e la moglie, i cui nomi ha sempre scelto di non divulgare pubblicamente, proteggendo la loro privacy. I suoi rappresentanti non hanno rilasciato commenti immediati sulla tragedia.

L'indimenticabile Theo dei Robinson

Malcolm-Jamal Warner ha conquistato il cuore di milioni di spettatori interpretando Theo, l’unico figlio maschio della famosa famiglia dei Robinson. La sitcom, che raccontava la vita quotidiana di una famiglia afroamericana benestante, è stata un vero e proprio fenomeno culturale, negli Stati Uniti quanto in Italia. Tra i momenti indimenticabili, la scena in cui Theo discute di soldi con il padre Cliff, interpretato da Bill Cosby, o il tentativo di nascondere un piercing all’orecchio. Warner ha interpretato Theo per tutte le otto stagioni, apparendo in ogni episodio e guadagnandosi una nomination agli Emmy nel 1986 come miglior attore non protagonista in una commedia.

La carriera dopo I Robinson

Non solo I Robinson, Warner ha lavorato anche in altre produzioni. Negli anni ’90, ha recitato nella sitcom Malcolm & Eddie accanto ad Eddie Griffin. Negli anni 2010, ha interpretato un ruolo di spicco in Read Between The Lines su BET, accanto a Tracee Ellis Ross, e ha impersonato Al Cowlings in American Crime Story, serie dedicata al caso O.J. Simpson. Più di recente, ha lavorato in The Resident su Fox. Al cinema, ha partecipato alla commedia romantica Tutti pazzi per l'oro con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Artista versatile, Warner era anche un poeta e musicista.