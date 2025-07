William e Kate Middleton, morta la cugina di 20 anni. E ora sono costretti a stare lontani dal figlio George

Il 22 luglio è una data importante per il Principe William e Kate Middleton e tutta la royal family. In questo giorno è nato, nel 2013, il piccolo George, l'erede al trono . Ma quest'anno i festeggiamenti sono stati rovinati da una drammatica notizia: è morta Rosie Roche, cugina di William e Harry. La ragazza è deceduta lo scorso 14 luglio ma solo ora la notizia è diventata di dominio pubblico. È stata trovata esanime dalla madre e dalla sorella mentre stava preparando i bagagli per partire con gli amici. Vicino a lei c’era un’arma da fuoco, nella proprietà di Norton, vicino a Malmesbury, nel Wiltshire. La polizia ha aperto un’inchiesta presso il tribunale del coroner del Wiltshire e di Swindon, rinviata al 25 ottobre. Il medico legale della zona, Grant Davies, ha affermato che la polizia “ha ritenuto che la morte non fosse sospetta e che non vi sia stato alcun coinvolgimento di terze parti”.

Chi è la cugina di William e Harry morta a 20 anni

Rosie Roche, classe 2005, era nipote del defunto Edmund Roche, quinto barone Fermoy, zio di Lady Diana. Quindi una cugina alla lontana per William e Harry. La giovane era una discendente del ramo Spencer-Roche da parte di madre della Principessa Diana, una famiglia illustre che ha legami antichi con la Famiglia Reale. Rosie era figlia di Hugh Burke Roche e Pippa Long. Stava studiando letteratura inglese all’Università di Durham che, insieme agli studenti e amici della ragazza, ha espresso le sue condoglianze per la tragica scomparsa. La famiglia reale non ha invece condiviso alcun commento sulla triste vicenda.

Il compleanno del Principe George, cosa cambia ora che ha 12 anni

Da ora in poi, George e William trascorreranno un po' meno tempo insieme, a causa di una tradizione dei Windsor. E non si tratta solo di suo padre: anche sua madre Kate Middleton e i fratelli Charlotte e Louis potrebbero non vederlo più così spesso. Con l'arrivo del suo 12esimo compleanno, George dovrà seguire un protocollo reale. Da ora il bambino dovrà iniziare a viaggiare separatamente dal padre, perché chiunque abbia 12 anni o più nella linea di successione deve seguire una speciale regola di sicurezza. Ciò garantisce che, in caso di un tragico incidente, l'altro sia presumibilmente al sicuro. Anche se potrebbe sembrare un po' estremo, la famiglia reale ha avuto una pessima fortuna quando si tratta di viaggi e trasferte. Lo stesso William, all'età di dodici anni, non ha più viaggiato con la sua famiglia.

I tragici precedenti nella royal family

Nel 1937, la sorella del Principe Filippo, la Principessa Cecilia, morì in un incidente aereo all'età di 26 anni, insieme al marito, ai loro due figli piccoli, alla suocera e al nascituro, a causa della nebbia nei pressi di Ostenda, in Belgio. Anni dopo Lady Diana morì in un incidente stradale ad alta velocità a Parigi. Anche lo zio della Regina Elisabetta, George, ebbe la peggio in un incidente aereo mentre prestava servizio nella Royal Air Force nel 1942. Destino simile per il cugino, il Principe William di Gloucester, che morì in un incidente aereo mentre pilotava il suo aereo in una gara nel 1972.