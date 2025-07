Bruce Willis è molto malato: non riesce più a parlare, camminare, leggere

Continuano a peggiorare le condizioni di Bruce Willis, al quale è stata diagnosticata una demenza frontotemporale. Secondo quanto riportano molti media americani, tra cui il Tribune, la star di Hollywood "non riesce più a parlare, leggere e camminare". Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali di un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute di Willis. Lo scorso aprile, la famiglia aveva ribadito che anche se la "malattia è in fase di progressione", le sue condizioni sono stabili. Solo poche settimane fa Tallulah Willis ha condiviso delle nuove foto di suo padre Bruce sui social network dopo una giornata trascorsa insieme. Padre e figlia si abbracciano, si tengono per mano, la star di Hollywood sembra divertita e sorride. Scatti di famiglia apprezzati da tanti fan dell'attore, che ormai da anni non lavora e non appare più in pubblico, dopo la scoperta della malattia.