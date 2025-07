I Cesaroni 7 spoiler, le anticipazioni sulla nuova fidanzata di "Marco": "Farà pensare..."

"Pentole e bicchieri sono lì da ieri, esco a far la spesa poi ti aiuto volentieri". Sta per tornare la sigla tormentone dei Cesaroni , serie tv cult Mediaset con Claudio Amendola . Tante novità e anche qualche storico volto come quelli di Giulio, Rudi, Mimmo e Marco Cesaroni : il cast al Giffoni Festival, per la presentazione de I Cesaroni - Il ritorno in onda prossimamente su Canale 5 , ha ricevuto un vero e proprio bagno di folla, con tantissimi fan che hanno scattato selfie e chiesto autografi. Non mancherà ovviamente un omaggio ad Antonello Fassari , l'indimenticabile Cesare, scomparso lo scorso aprile a causa di una brutta malattia: "In qualche modo ci sarà", ha rivelato Amendola.

La trama e le new entry Lucia Ocone e Ricky Memphis

Ci saranno tantissimi colpi di scena nella settima stagione de I Cesaroni. Si uniscono al cast Lucia Ocone, che interpreta Livia, figura fondamentale per il futuro della bottiglieria che rischia di andare all'asta, e Ricky Memphis nel ruolo di Carlo, padre di Virginia e consuocero di Giulio, e Andrea Arru che interpreta Olmo, un ragazzo neurodivergente che porta nella serie il tema dell'inclusione. Le anticipazioni svelano un Amendola, ora nonno e ancora alla guida della bottiglieria di famiglia, al fianco dei figli Marco (Matteo Branciamore) fidanzato con Virginia (Marta Filippi), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), ormai adulti.

Le anticipazioni de I Cesaroni

"Il primo giorno con la scritta sul ciak 'Ciao Antonello' è stata una sensazione molto forte. Rientrare a casa, in bottiglieria è stata una bellissima emozione. Abbiamo pianto e sono scese lacrimucce. Io nella mia nuova veste di regista? Mi sono divertito, ho trovato tutti gli attori con il 'personaggio in tasca', non l'hanno mai mollato. Poi per chi come Marta e Andrea è entrato ad arricchire la serie, posso solo dire che è stato facile inserirsi e anzi mi sono chiesto come mai non fossero entrati prima nel cast. Poi che posso dire di Virginia. Ha un grande cuore, una grande testa, con un'anima importante: è nella grande tradizione delle donne Cesaroni. È una sorta di guida e consigliera è un personaggio determinato che per il bene della famiglia mette in secondo piano le proprie fragilità, che però verranno a bussare", ha detto Claudio Amendola in un'intervista video a Coming Soon.

"Marco inizia a capire cosa vuol dire davvero essere padre: avrà delle nuove sfide", ha aggiunto Matteo Branciamore. Marco infatti lo ritroveremo fidanzato con la nuova compagna Virginia (Marta Filippi) e papà del piccolo Adriano (Pietro Serpi). Ma dall'America, precisamente da New York tornerà Marta (Valentina Bivona), la figlia avuta con Eva (Alessandra Mastronardi) che promette di stravolgere la quotidianità della famiglia.