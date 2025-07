Morte Matthew Perry, un secondo medico si dichiara colpevole: cosa succede ora

Novità sul caso relativo alla morte di Matthew Perry . Il dottor Salvador Plasencia , una delle cinque persone implicate nella catena di distribuzione di ketamina che ha ucciso l'attore di Friends, si è dichiarato colpevole mercoledì 23 luglio presso un tribunale federale della California. L'udienza ha formalizzato un accordo raggiunto con la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, in cui il medico accetta la responsabilità di quattro capi d'imputazione per distribuzione illegale della sostanza. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Plasencia non era il medico curante di Perry al momento esatto della sua morte, avvenuta il 28 ottobre 2023 . Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che la sua storia di fornitore abbia contribuito direttamente alla catena di accesso illecito che alla fine è costata la vita a Perry. Anche perché l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha concluso che Perry è morto a causa degli "effetti acuti della ketamina".

"Ho dato la ketamina a Matthew Perry"

"Plasencia e Chávez hanno violato il loro giuramento di medici di prendersi cura dei loro pazienti. Hanno causato danni ingenti solo per fare soldi", dichiarò all'epoca il direttore della DEA, dopo la pubblicazione del rapporto d'inchiesta. Durante l'ultima udienza, Plasencia ha ammesso di aver somministrato ketamina all'attore settimane prima della sua morte, sia nella sua residenza che in un parcheggio di Santa Monica. Ha anche assicurato di averlo fatto al di fuori di qualsiasi protocollo medico legittimo. Ora, il medico, che gestiva un pronto soccorso in California, rischia fino a 40 anni di carcere ma rimarrà libero su cauzione fino all'udienza di condanna, prevista per il 3 dicembre 2025. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, gli avvocati di Plasencia sostengono che il medico rinuncerà volontariamente alla sua licenza medica, "riconoscendo di non essere riuscito a proteggere il signor Perry, un paziente particolarmente vulnerabile a causa della dipendenza". "Il dottor Plasencia è profondamente pentito per le decisioni terapeutiche prese mentre somministrava ketamina a Matthew Perry", si legge nella nota.

Come è davvero morto Matthew Perry

Plascencia è il secondo medico a dichiararsi colpevole della morte dell'attore. Il primo è stato Mark Chavez, che lo scorso ottobre ha dichiarato di aver contribuito illegalmente alla fornitura di ketamina all'attore e rischia fino a 10 anni di carcere. Entrambi i medici hanno venduto le fiale di ketamina a oltre 200 volte il loro valore reale: ciascuna costava originariamente 12 dollari, ma Perry ne ha pagate più di 2.700, come emerso dall'inchiesta. In totale, Plasencia ha chiesto all'attore 55.000 dollari per venti fiale. Hanno anche insegnato all'assistente personale di Perry, Kenneth Iwamasa, che è stato il primo tra tutti i coinvolti a dichiararsi colpevole, come somministrare la sostanza. È stato lui a iniettargli la dose letale il giorno della sua morte. Poi lo ha lasciato nella vasca idromassaggio ed è uscito per sbrigare alcune commissioni. Sebbene il decesso di Perry sia stato classificata come accidentale, l'indagine federale si è concentrata sulla responsabilità penale di coloro che hanno favorito l'uso della ketamina. Come ha dichiarato il team difensivo di Plasencia ad ABC News, il medico spera che ora il suo caso "serva da monito per altri professionisti medici" e contribuisca a stabilire "una maggiore regolamentazione e protocolli chiari" per i trattamenti domiciliari a base di ketamina, una pratica in crescita negli Stati Uniti.