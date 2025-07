Addio alla leggenda del wrestling: Hulk Hogan scompare a 71 anni

È stato proprio il forzuto 'pirata' dal baffo biondo da bucaniere a cambiare per sempre la storia del Wrestling professionistico, portandolo a diventare da una disciplina di nicchia con pochi seguaci, ad un fenomeno di costume, una via di mezzo tra sport e intrattenimento, dedicato alle famiglie. Nel 1996 la sua ultima trovata, il NWO, New World Order, dandosi una patina da cattivo ed interpretando Hollywood Hulk Hogan e diventando ancora più famoso a livello globale.

Il 'curriculum' di Hulk

Nato in Georgia l'11 agosto del 1953, figlio di un capocantiere e di un'insegnante di danza, secondo la leggenda doveva la sua possenza fisica al mix di origini francese, scozzese, panamense e perfino italiana. La sua avventura nel wrestling iniziò quando la famiglia si trasferì in Florida, dove con le sue performance contribuì tra gli anni '80 e '90 a rendere famosi in tutto il mondo gli incontri della World Wrestling Entertainment, la federazione nazionale della disciplina.Sei volte campione Wwf/Wwe e sei volte campione Wcw, diventando uno dei volti più riconoscibili della cultura pop americana. Come il suo slogan: "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?".